ЦБ показал сторублевую банкноту к ЧМ-2018

На лицевой стороне банкноты номиналом 100 рублей изображен мальчик, который держит в руках футбольный мяч, и знаменитый советский вратарь Лев Яшин. На оборотной же стороне поместили изображение летящего мяча, символизирующего земной шар, на котором выделяется карта России.

Как подчеркнули в ЦБ, это первая в России полимерная банкнота. Были применены визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней части банкноты. А в ультрафиолетовом свете на банкноте становятся видны официальные логотип и эмблема ЧМ-2018, пишет ntv.ru.

Тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров.

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.