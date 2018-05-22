ЦБ показал сторублевую банкноту к ЧМ-2018

Вторник, 22 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

ЦБ показал сторублевую банкноту к ЧМ-2018

Центробанк представил специальную банкноту, выпущенную к чемпионату мира по футболу.

На лицевой стороне банкноты номиналом 100 рублей изображен мальчик, который держит в руках футбольный мяч, и знаменитый советский вратарь Лев Яшин. На оборотной же стороне поместили изображение летящего мяча, символизирующего земной шар, на котором выделяется карта России.

Как подчеркнули в ЦБ, это первая в России полимерная банкнота. Были применены визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней части банкноты. А в ультрафиолетовом свете на банкноте становятся видны официальные логотип и эмблема ЧМ-2018, пишет ntv.ru.

Тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров.

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Победитель кубка Португалии может не сыграть в Лиге Европы

      Благодаря победе в кубке Португалии «Дешпортиво Авеш» получил право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

      Подробнее

    • Португалия: «опасная» профессия

      Случай произошел в районной поликлинике (centro de saúde) Chamusca (округ Сантарень).

      Подробнее

    • Испания: в Лериде установят экраны для просмотра ЧМ-2018

      В Лериде хотят установить гигантские экраны для просмотра ЧМ-2018.

      Подробнее

    • В Испанию пришли дожди

      Около 20 испанских провинций окажутся во власти холодных дождей.

      Подробнее

    • Италия: виллы Тосканы откроются для публики

      В воскресенье 27 мая виллы и палаццо Тосканы откроются для широкой публики.

      Подробнее

    • Итальянские политики обрушили валюты Польши, Венгрии и Чехии‍

      Италия нервирует рынки, валюты стран Восточной Европы дрогнули.

      Подробнее

    • ЦБ показал сторублевую банкноту к ЧМ-2018

      Центробанк представил специальную банкноту, выпущенную к чемпионату мира по футболу.

      Подробнее

    • Тадж-Махал внезапно позеленел

      Внешние стены одной из главных достопримечательностей Индии - мавзолея-мечети Тадж-Махал - постепенно становятся зелено-желтыми.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе