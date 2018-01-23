ЦБ выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого

На лицевой стороне монеты номиналом 25 рублей расположено изображение российского герба, а на оборотной изображен Высоцкий с гитарой, слева от него - меч и кони, а справа - годы жизни, 1938-1980.

Монета вышла тиражом 1,5 тысячи штук, является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему во все виды платежей без ограничений, говорится в сообщении Центробанка.

Советский певец, актер и поэт Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года, умер 25 июля 1980 года. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Отметим, что, согласно опросу ВЦИОМ, Высоцкий, наряду с космонавтом Гагариным и маршалом Жуковым, остается для россиян главным кумиром XX века, пишет ntv.ru.