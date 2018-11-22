Центр Парижа станет пешеходным

Согласно озвученным планам парижской мэрии, центр французской столицы планируют закрыть для проезда автомобилей.

Мэр Анн Идальго предлагает серьезно ограничить или запретить движение машин в 4 центральных округах Парижа. В эту зону попадают главные достопримечательности — такие как Елисейские поля, Лувр и собор Нотр-Дам-де-Пари, сообщает euromag.ru.

Реализовывать эту идею будут после следующих муниципальных выборов, которые пройдут в 2020 году. До этого времени в Париже продолжат действовать пешеходные зоны выходного дня – в разных частях исторического центра движение автомобилей будут ограничивать по воскресеньям.

В 2018 году такие эксперименты проводились раз в месяц, а в 2019 году мэрия планирует вводить пешеходные зоны выходного дня каждую неделю.

Недавно стало известно о предложении премьер-министра Испании сделать постоянные пешеходные зоны в центре всех городов с населением от 50 тысяч человек.