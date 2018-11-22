Центр Парижа станет пешеходным
Мэр Парижа Анн Идальго хочет сделать исторический центр города пешеходным.
Согласно озвученным планам парижской мэрии, центр французской столицы планируют закрыть для проезда автомобилей.
Мэр Анн Идальго предлагает серьезно ограничить или запретить движение машин в 4 центральных округах Парижа. В эту зону попадают главные достопримечательности — такие как Елисейские поля, Лувр и собор Нотр-Дам-де-Пари, сообщает euromag.ru.
Реализовывать эту идею будут после следующих муниципальных выборов, которые пройдут в 2020 году. До этого времени в Париже продолжат действовать пешеходные зоны выходного дня – в разных частях исторического центра движение автомобилей будут ограничивать по воскресеньям.
В 2018 году такие эксперименты проводились раз в месяц, а в 2019 году мэрия планирует вводить пешеходные зоны выходного дня каждую неделю.
Недавно стало известно о предложении премьер-министра Испании сделать постоянные пешеходные зоны в центре всех городов с населением от 50 тысяч человек.
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