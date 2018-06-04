Центр Парижа зачистили от беженцев

Восемьсот мигрантов эвакуировали с берега канала Сен-Мартен и еще около четырехсот заставили покинуть лагерь в районе Порт-де-ля-Шапель.

Как сообщили в полиции, мигрантов разместят в другом месте и заставят пройти тщательную проверку на легальность пребывания во Франции.

Неделей ранее власти уже очистили от более чем 1,7 тысячи беженцев из Судана, Сомали и Эритреи районы возле станции метро Порт-де-ля-Виллет.

Как пишет газета, 24 мая министерство внутренних дел страны распорядилось очистить районы парижских каналов от тысяч беженцев. По мнению властей, лагеря беженцев «создают гуманитарную угрозу и становятся невыносимы для Парижа».