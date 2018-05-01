Цены на бензин в Испании выросли до уровня 2015 года
Средняя цена за литр бензина и дизельного топлива в Испании на этой неделе выросла на 0,7%, достигнув самого высокого уровня за последние три года.
Стоимость бензина демонстрирует рост на протяжении четырех недель подряд, и на прошлой неделе цена установилась на уровне 1,27 евро, что является рекордным показателем с августа 2015 года.
Что касается «дизеля», литр этого топлива подорожал в среднем на 0,77% до 1,17 евро, что сопоставимо с июлем 2015 года, пишет noticia.ru.
Цены на топливо в Испании отражают мировой подъем цен на нефть, которые впервые за 3,5 года достигли 75 долларов за баррель.
В Испании бензин обходится дешевле, чем в среднем по Евросоюзу, где литр Euro-Super 95 стоит 1,4 евро, а литр дизельного топлива - 1,3 евро.
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