Цены на отели в Испании выросли на 5,6%

Пятница, 15 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Цены на отели в Испании выросли на 5,6%

Стоимость проживания в отелях Испании в первом квартале 2018 года выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным портала о корпоративных путешествиях HRS, в начале года номер в испанском отеле в среднем обходился в 94 евро за ночь, в то время как в прошлом году стоимость составляла 89 евро.

В докладе сообщается, что больше всего, на 19,7%, цены выросли в Гранаде, где средний показатель находится на уровне 85 евро. На 8%, до 67 евро, подорожали отели в Малаге. В Севилье и Мадриде цены выросли на 6%, до 87 и 106 евро, соответственно. Также рост наблюдался в Валенсии (5,9%), Бильбао (5,7%) и Памплоне (5,4%), пишет noticia.ru.

В Барселоне отели, наоборот, подешевели на 1%. Средняя стоимость проживания в каталонской столице составила 110 евро за ночь. Одно из самых значительных падений зафиксировано в Эль-Аренале на острове Майорка - на 6%, до 48 евро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: бесплатные музеи, и не только

      «ÉsCultura18».

      Подробнее

    • Карвалью отстранен от должности президента Спортинга

      Контрольный комитет отстранил Бруну Де Карвалью от руководства Спортингом.

      Подробнее

    • Испания: ночной Дворец Альгамбра

      Дворец Альгамбра можно посетить после захода солнца с 22:00 до 23:30.

      Подробнее

    • Цены на отели в Испании выросли на 5,6%

      Стоимость проживания в отелях Испании в первом квартале 2018 года выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      Подробнее

    • Север Италии богаче и образованнее юга, и разрыв растет

      Данные итальянской статистики подтверждают известную в стране тенденцию.

      Подробнее

    • Итальянские клубы Серии А меняют главных тренеров

      В трансферный период европейского футбола большой интерес вызывают не только переходы футболистов из команды в команду, но и ротация тренеров. 

      Подробнее

    • В сборной Саудовской Аравии оценили победу россиян

      Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци прокомментировал победу сборной России в первом матче чемпионата мира по футболу.

      Подробнее

    • Способ убить рак изнутри

      Ученые Университета Кейс Вестерн резерв в США разработали новый способ подавления роста раковых опухолей с помощью доставки в злокачественные клетки синтетических нуклеотидов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе