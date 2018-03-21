Цены на воду в испанских аэропортах
Цены на воду в испанских аэропортах ограничат - не больше 1,60 евро за бутылку.
Управление аэропортов и воздушного транспорта Испании (Aena) установит ограничения на стоимость воды, продающейся в автоматах, из-за неоднократных жалоб со стороны клиентов.
Цена за бутылку воды не будет превышать 1,60 евро. Также компания пообещала установить фонтанчики с питьевой водой, которыми смогут свободно пользоваться пассажиры, пишет noticia.ru.
Уполномоченный по правам граждан получил многочисленные жалобы от клиентов, возмущённых завышенными ценами на бутилированную воду в аэропортах.
Кроме того, поступают жалобы на чрезмерное расширение торговых площадей в терминалах, что сопровождается соответствующим сокращением свободного пространства для пассажиров. Aena пообещала уделить внимание и этому вопросу.
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