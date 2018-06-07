Цены на вторичном рынке жилья в Испании продолжают расти

Четверг, 07 Июнь 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Цены на вторичном рынке жилья в Испании продолжают расти

На испанском вторичном рынке жилой недвижимости в мае был зафиксирован рост цен на 0,8%.

Средняя стоимость квадратного метра по стране составила 1645 евро.

По подсчетам портала Idealista, рост цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,8%.

Отмечается, что цены снизились лишь в трех автономных областях: Астурии (0,4%), Эстремадуре (0,3%) и Мурсии (0,1%). В Кастилии и Леоне цены не изменились, а самый заметный рост наблюдался в Мадриде (2,1%), на Канарских островах (1,6%) и в Риохе (1,1%), пишет noticia.ru.

Самые дорогие регионы с точки зрения стоимости «квадрата» - Мадрид (2804 евро/м2), Балеарские острова (2617 евро/м2) и Страна Басков (2513 евро/м2), а самые дешевые - Кастилия-Ла-Манча (907 евро/м2), Эстремадура (926 евро/м2) и Мурсия (1027 /м2).

В рейтинге провинций по дороговизне также лидирует Мадрид, за которым следует Барселона (2733 евро/м2) и Гипускоа (2729 евро/м2). В конце списка находятся провинции Толедо (793 евро/м2), Авила (808 евро/м2) и Сьюдад-Реаль (846 евро/м2).

Городом с самой дорогой недвижимостью в Испании остается Барселона, где за квадратный метр просят в среднем 4408 евро. За каталонской столицей следуют Сан-Себастьян (4195 евро/м2) и Мадрид (3694 евро/м2). Меньше всего «квадрат» стоит в Авиле (935 евро/м2), Льейде (954 евро/м2) и Кастельоне (1023 евро/м2).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Сборная Португалии встретилась с президентом страны

      Футболисты и тренерский штаб сборной Португалии побывали на встрече с президентом страны Марселу Ребелу де Соузой.

      Подробнее

    • Португалия: карты Wizink переходят к Santander Totta

      Португальская Служба по контролю за конкуренцией (AdC) вынесла решение.

      Подробнее

    • Цены на вторичном рынке жилья в Испании продолжают расти

      На испанском вторичном рынке жилой недвижимости в мае был зафиксирован рост цен на 0,8%.

      Подробнее

    • Испания: туристы высоко оценили работу ресторанов

      Иностранные туристы высоко оценили работу ресторанов Барселоны.

      Подробнее

    • В Италии полиция изъяла свыше 10 тонн гашиша

      Также задержаны девять членов экипажа судна.

      Подробнее

    • В Италии покупают все больше жилья

      В четвертом квартале 2017 года продажи собственности в стране выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом - до 214 044 сделок.

      Подробнее

    • ЕС объявил о введении пошлин на товары из США

      Еврокомиссия (ЕК) введет пошлины на импортные американские товары в начале июля.

      Подробнее

    • Британским лордам запретили спать и кричать в парламенте

      В британском парламенте распространили документ, согласно которому от членов Палаты лордов требуют перестать дремать во время дебатов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе