Цены на жилье в Испании выросли на 6,2% в 2017 году

Понедельник, 12 Март 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Цены на жилье в Испании выросли на 6,2% в 2017 году

На испанском рынке жилой недвижимости на протяжении четырех лет подряд наблюдается рост цен.

В 2017 году жилье подорожало на 6,2%, а самый заметный рост продемонстрировал, по данным Национального института статистики, вторичный рынок (6,3%).

По данным Индекса цен на жилье, четвертый триместр 2017 года был отмечен ростом в 7,2% по сравнению со среднегодовым показателем, что является самым высоким результатом с 2007 года.

Цены на новостройки в прошлом году выросли в среднем на 5,9%. В этой категории повышения наблюдаются на протяжении четырех лет, однако самый значительный рост (6,5%) был зафиксирован в 2016 году, пишет noticia.ru.

На вторичном рынке жилье подорожало в минувшем году на 6,3%. Максимальный показатель (8,2%) в этом сегменте был достигнут в 2007 года.

В региональном разрезе самый заметный рост зафиксирован в Риохе, Астурии и на Канарских островах.

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