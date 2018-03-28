Цены на жилье в Португалии достигли самой высокой отметки с 2010 года

Среда, 28 Март 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Недвижимость

Цены на жилье в Португалии достигли самой высокой отметки с 2010 года

По данным Национального Статистического Института (INE), в феврале 2018-го жилье в Португалии подорожало на 0,6% в месячном и на 4,6% в годовом исчислении.

За последний месяц зимы средняя стоимость «квадрата» увеличилась сразу на 7 евро.

Годом ранее прирост составлял всего 3 евро. Рост цен на жилье наблюдался во всех регионах, кроме Мадейры и центральной части страны, пишет rambler.ru.

Напомним, что за 2017 год жилая недвижимость в Португалии подорожала в среднем на 9,2%. Кстати, 25% жилья в Португалии приобретают иностранцы.

В нашей базе - почти 2000 предложений по продаже недвижимости в Португалии.

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