Час Земли 2018: история и суть акции

Его цель - побудить население планеты бережно относиться к природе и ее ресурсам. В ходе акции ее участники - частные лица, организации, муниципальные и коммерческие учреждения - на один час выключают свет в жилых зданиях, а также подсветку известных городских построек и памятников (акция не распространяется на уличное освещение, аэронавигационные огни, светофоры и т. п.). WWF указывает, что эти действия носят символический характер и не направлены на экономию электроэнергии.

Организаторы отмечают, что «Час Земли» - это самая массовая экологическая акция в мире.

Во время акции, по уже сложившейся традиции, погаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

ИСТОРИЯ АКЦИИ

Впервые акция «Час Земли» прошла по инициативе WWF в 2007 году в Сиднее (Австралия) – в ней приняли участие более двух миллионов человек.

Через год к акции присоединились 35 стран мира – «Час Земли» отметили с более чем 100 миллионами людей, которые в течение одного часа выключили свои огни, чтобы продемонстрировать в отношении изменения климата свою позицию.

В 2008 году в «Час Земли» была выключена подсветка таких достопримечательностей, как мост Харбор-Бридж в Сиднее, мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, Си-Эн Тауэр в Торонто и Колизей Рима.

Акция «Час Земли» в марте 2009 года стала, по оценкам WWF, еще более масштабной — к ней присоединилось более миллиарда жителей планеты. В 2011-м число участников акции достигло 2 миллиардов, и с каждым годом присоединяется к ней все больше людей, городов и стран, которые показывают своим участием в акции, что будущее планеты им небезразлично. В 2017 году в ней приняли участие свыше 2 млрд человек из семи тысяч городов в 184 странах.