Чеченский ансамбль танца "Вайнах" выступит с концертом в Италии

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе коллектива.

"Государственный ансамбль танца "Вайнах" в рамках фестиваля "Русские сезоны" в Италии 24 июля выступит с концертом во Флоренции на сцене Базилика Санта-Мария- Новелла. Концерт пройдет в двух отделениях", - отметили в пресс-службе.

Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" был создан в 1939 году как ансамбль песни и танца. В нем начинал свой творческий путь самый знаменитый танцор республики - народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Махмуд Эсамбаев. За 78 лет своей истории коллектив награжден многими орденами, является лауреатом премии правительства РФ, обладателем многих Гран-при международных конкурсов и фестивалей.

Фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, впервые прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. В этом году фестиваль проходит в Италии. В нем участвуют многие известные российские коллективы, среди которых Большой и Мариинский театры, Эрмитаж, Симфонический оркестр Московской филармонии и Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Московский цирк Никулина и другие.

Проект охватит не менее 74 городов. Запланированы более 300 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 30 театральных постановок, 55 балетных спектаклей и обширная выставочная программа.