Человек-муравей стал человеком года

Пятница, 19 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Человек-муравей стал человеком года

Американский актер Пол Радд признан человеком года по версии театрального сообщества Гарвардского университета Hasty Pudding Theatricals.

«Наше сообщество восторгается многочисленными достижениями артиста в кино и на телевидении. Особенно нас поразила его способность не стареть с 1995 года. Мы не можем дождаться того момента, когда он раскроет нам секрет своей моложавости. Мы также уверены, что он веселый парень», - говорится в заявлении Hasty Pudding Theatricals.

Отмечается, что Радд получил титул благодаря тому, что снимался как в независимом кино, так и в блокбастерах. «Сейчас он играет одного из самых крупных (и маленьких) супергероев Marvel», - добавили театралы.

Пол Радд сыграл Человека-муравья в одноименном супергеройском боевике и появился в этой же роли в ленте «Первый мститель: Противостояние». Он также снялся в фильмах «Правила виноделов», «Бестолковые», «Люблю тебя, чувак» и «Маленький принц».

Hasty Pudding Theatricals - старейшая театральная организация в США. В предыдущие годы титул «Человек года» получали Роберт Дауни-младший, Том Хэнкс, Роберт Де Ниро, Харрисон Форд, Джастин Тимберлейк, Райан Рейнольдс и Крис Пратт. Последний ранее в январе рассказал о том, что забил ягненка и съел его, чем вызвал гнев веганов.

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