«Челси» готов отдать 20 миллионов евро за 18-летнего итальянца

Итальянский полузащитник футбольного клуба «Брешия», который выступает в Серии Б (второй по силе дивизион Италии) может перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает издание Calciomercato.

Лондонский «Челси» проявляет интерес к 18-летнему итальянскому хавбеку и готов предложить за футболиста сумму порядка 20 миллионов евро. Поклонником игры полузащитника является наставник лондонцев Маурицио Сарри, пишет newinform.com.

В Италии игрока называют «новым Пирло», а летом «Брешия» отказалась от предложений о трансфере Тонали со стороны «Ромы» и «Сампдории». Итальянские команды предлагали тогда 12-13 миллионов евро.

В текущем сезоне юный полузащитник провел в Серии Б семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.