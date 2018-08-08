Чемпион мира по легкой атлетике погиб в автокатастрофе

Среда, 08 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Чемпион мира по легкой атлетике погиб в автокатастрофе

Чемпион мира по бегу с барьерами Николас Бетт погиб в автокатастрофе.

Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Авария произошла на северо-западе Кении, куда спортсмен вернулся с чемпионата Африки. Находясь за рулем автомобиля, не справился с управлением и улетел в канаву. Бетту было 28 лет.

В 2015 году он стал первым в истории Кении чемпионом мира по бегу на дистанции меньше 800 метров. Он победил в забеге на 400 метров с барьерами, установив национальный рекорд.

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