Чемпион мира по легкой атлетике погиб в автокатастрофе

Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Авария произошла на северо-западе Кении, куда спортсмен вернулся с чемпионата Африки. Находясь за рулем автомобиля, не справился с управлением и улетел в канаву. Бетту было 28 лет.

В 2015 году он стал первым в истории Кении чемпионом мира по бегу на дистанции меньше 800 метров. Он победил в забеге на 400 метров с барьерами, установив национальный рекорд.