Чемпионат мира 2026 года примут три страны

Среда, 13 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Чемпионат мира 2026 года примут три страны

Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут сразу три страны - США, Канада и Мексика.

Такое решение было принято на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве, передает ТАСС.

Единственным конкурентом победителей была заявка Марокко. Мировое первенство впервые пройдет в трех странах одновременно.

Объединенную заявку США, Канады и Мексики поддержали 134 члена конгресса, Марокко - 65, еще один участник голосования выбрал пункт «против всех».

Турнир пройдет в 23 городах: в Мексике - Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде - Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США - Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл. В каждом из названных городов уже есть стадионы, удовлетворяющие требованиям ФИФА, так что расходы на инфраструктуру в заявке не заложены. Отмечается, что организаторы турнира планируют заработать на его проведении 11 миллиардов долларов.

Чемпионат мира-2022 примет Катар.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португальский врач-онколог предупреждает...

      К злокачественным опухолям головы и шеи относят онкологические заболевания полости носа, слизистой оболочке губ, рта, гортани, глотки, слюнных желез и др.

      Подробнее

    • Португальский водитель погиб в Испании

      ДТП произошло в муниципалитете Пина-де-Эбро, Сарагоса.

      Подробнее

    • Испания: Фестиваль света в Саламанке

      На этой неделе Саламанка засияет ярче обычного - в городе пройдет очередной Фестиваль света и авангарда.

      Подробнее

    • Испания: в Аликанте начались Дни красного тунца

      128 ресторанов со всех уголков провинции Аликанте примут участие в гастрономическом фестивале «Дни красного тунца».

      Подробнее

    • В итальянской кабинке для исповеди нашли десятки тысяч евро

      В одной из итальянских церквей в кабинке для исповеди обнаружили десятки тысяч евро.

      Подробнее

    • Италия: в Турине выбрали лучших поваров Европы

      В итальянском Турине завершился европейский отборочный тур международного конкурса Bocuse D’or.

      Подробнее

    • Счастливая монета

      Британская старушка разбирала хлам и нашла монету стоимостью в сто тысяч фунтов.

      Подробнее

    • Чемпионат мира 2026 года примут три страны

      Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут сразу три страны - США, Канада и Мексика.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе