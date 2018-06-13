Чемпионат мира 2026 года примут три страны

Такое решение было принято на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве, передает ТАСС.

Единственным конкурентом победителей была заявка Марокко. Мировое первенство впервые пройдет в трех странах одновременно.

Объединенную заявку США, Канады и Мексики поддержали 134 члена конгресса, Марокко - 65, еще один участник голосования выбрал пункт «против всех».

Турнир пройдет в 23 городах: в Мексике - Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде - Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США - Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл. В каждом из названных городов уже есть стадионы, удовлетворяющие требованиям ФИФА, так что расходы на инфраструктуру в заявке не заложены. Отмечается, что организаторы турнира планируют заработать на его проведении 11 миллиардов долларов.

Чемпионат мира-2022 примет Катар.