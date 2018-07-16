Чемпионат мира оказался популярнее Олимпиады

«По предварительным оценкам, города, в которых проходили матчи чемпионата, суммарно приняли более трех миллионов иностранных туристов. Это примерно вдвое больше, чем на Олимпиаде», - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами 16 июля.

Он также добавил, что это должно положительно сказаться на мнении о нашей стране в мире, так как болельщики уехали домой с хорошими впечатлениями.

В июле сотрудники Московского метрополитена составили список самых необычных и популярных вопросов, которые болельщики задают волонтерам. Самыми необычными, по мнению волонтеров, вопросами туристов оказались: «Где спит Ленин?», «Вы выйдете за меня?» и «Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?»

Финальная часть чемпионата мира по футболу стартовала в России 14 июня и завершилась 15 июля. Матчи проводились в 11 городах страны: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Победу в финале одержала сборная Франции, обыгравшая Хорватию со счетом 4:2.