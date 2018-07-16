Чемпионат мира оказался популярнее Олимпиады

Понедельник, 16 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Чемпионат мира оказался популярнее Олимпиады

Премьер министр Дмитрий Медведев назвал число болельщиков, которые приехали в Россию на чемпионат мира по футболу.

«По предварительным оценкам, города, в которых проходили матчи чемпионата, суммарно приняли более трех миллионов иностранных туристов. Это примерно вдвое больше, чем на Олимпиаде», - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами 16 июля.

Он также добавил, что это должно положительно сказаться на мнении о нашей стране в мире, так как болельщики уехали домой с хорошими впечатлениями.

В июле сотрудники Московского метрополитена составили список самых необычных и популярных вопросов, которые болельщики задают волонтерам. Самыми необычными, по мнению волонтеров, вопросами туристов оказались: «Где спит Ленин?», «Вы выйдете за меня?» и «Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?»

Финальная часть чемпионата мира по футболу стартовала в России 14 июня и завершилась 15 июля. Матчи проводились в 11 городах страны: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Победу в финале одержала сборная Франции, обыгравшая Хорватию со счетом 4:2.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: 55 млн евро за футболки Роналду

      "Ювентус" за первый день продал футболок Роналду на 55 млн евро.

      Подробнее

    • Португалия: Адамо - в Лиссабоне

      «Tombe la Neige» («Падает снег»)...

      Подробнее

    • Исламисты планируют создать в Испании собственную партию

      Несколько исламистских партий дали указания своим последователям, начать подготовку к созданию собственных политических организаций на территории Испании.

      Подробнее

    • Испания рассчитывает принять 30,4 млн иностранных туристов этим летом

      Испанское министерство туризма прогнозирует, что в третьем квартале 2018 года страну посетит 30,4 млн туристов из-за рубежа.

      Подробнее

    • Италия: туринская плащаница оказалась подделкой

      Туринская плащаница оказалась художественной подделкой.

      Подробнее

    • Италия: на Сицилии высадились 450 мигрантов‍

      Италия разрешила высадку 450 мигрантов после соглашения об их размещении.

      Подробнее

    • Чемпионат мира оказался популярнее Олимпиады

      Премьер министр Дмитрий Медведев назвал число болельщиков, которые приехали в Россию на чемпионат мира по футболу.

      Подробнее

    • Мелания Трамп укуталась в пальто в 27-градусную жару

      Жена президента США Мелания Трамп приехала вместе с мужем в Хельсинки в слишком теплой одежде.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda