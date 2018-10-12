Через 10 лет Jaguar будет выпускать только электромобили

Пятница, 12 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Через 10 лет Jaguar будет выпускать только электромобили

Руководство JLR рассматривает возможность отказа от машин с ДВС.

Руководство Jaguar Land Rover намерено в ближайшие десятилетие трансформировать Jaguar в производителя исключительно электромобилей. Линейка моделей с двигателя внутреннего сгорания будет постепенно сокращаться в течение следующих пяти — семи лет. А первой машиной нового семейства станет электрический преемник флагманского XJ.

По информации издания Autocar, Jaguar XJ с электрической силовой установкой появится в ближайшие два года. Модель станет конкурентом Porsche Taycan, Tesla Model S, а также Mercedes-Benz S-Class и Bentley Flying Spur. Новый XJ во многом переосмыслит идеологию модели, ведущую свою историю с 1967 года. В частности, получит совершенно новый интерьер.

Жизненный цикл моделей XE и XF завершится в 2023 году. Их могут заменить электрическим кроссовером, по размерам немного превосходящим Audi e-tron. I-Pace следующего поколения дебютирует в 2025 году. Одновременно с ним на рынок выйдут «зеленые» E-Pace и F-Pace. Практически полностью электрическим Jaguar должен стать к 2026 году. К этом времени единственной машиной с ДВС в линейке британской марки будет флагманский кроссовер J-Pace.

Первый электрический Jaguar — кроссовер I-Pace, дебютировал весной на автосалоне в Женеве. Вседорожник оснащен двумя 200-сильными электромоторами и блоком литий-ионных аккумуляторов емкостью 90 киловатт-часов. С места до «сотни» I-Pace разгоняется за 4,8 секунды. Максимальная скорость электрического кроссовера составляет 200 километров в час.

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