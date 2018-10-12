Через 10 лет Jaguar будет выпускать только электромобили

Руководство Jaguar Land Rover намерено в ближайшие десятилетие трансформировать Jaguar в производителя исключительно электромобилей. Линейка моделей с двигателя внутреннего сгорания будет постепенно сокращаться в течение следующих пяти — семи лет. А первой машиной нового семейства станет электрический преемник флагманского XJ.

По информации издания Autocar, Jaguar XJ с электрической силовой установкой появится в ближайшие два года. Модель станет конкурентом Porsche Taycan, Tesla Model S, а также Mercedes-Benz S-Class и Bentley Flying Spur. Новый XJ во многом переосмыслит идеологию модели, ведущую свою историю с 1967 года. В частности, получит совершенно новый интерьер.

Жизненный цикл моделей XE и XF завершится в 2023 году. Их могут заменить электрическим кроссовером, по размерам немного превосходящим Audi e-tron. I-Pace следующего поколения дебютирует в 2025 году. Одновременно с ним на рынок выйдут «зеленые» E-Pace и F-Pace. Практически полностью электрическим Jaguar должен стать к 2026 году. К этом времени единственной машиной с ДВС в линейке британской марки будет флагманский кроссовер J-Pace.

Первый электрический Jaguar — кроссовер I-Pace, дебютировал весной на автосалоне в Женеве. Вседорожник оснащен двумя 200-сильными электромоторами и блоком литий-ионных аккумуляторов емкостью 90 киловатт-часов. С места до «сотни» I-Pace разгоняется за 4,8 секунды. Максимальная скорость электрического кроссовера составляет 200 километров в час.