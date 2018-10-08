Черный кот с вампирскими клыками стал звездой сети

По словам владелицы кота, ее питомец отнюдь не страдает от этого дефекта.

Хозяйка, проживающая в Нью-Йорке, приобрела для кота костюм самого известного вампира в истории — Дракулы. А «фотосессия» на фоне могильных плит помогла полностью завершить образ.

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