Четыре испанских банка оштрафованы за сговор

Об этом говорится в распространенном в среду постановлении органа.

По его информации, общая сумма штрафа превысит 90 млн евро, передает ТАСС. Под санкции попали такие финансовые учреждения, как Santander, BBVA, CaixaBank и Sabadell. Как отметили в Комиссии, банки приходили к соглашению до того, как сделать предложение клиентам: учреждения договаривались о ценах, которые клиент должен заплатить вместо того, чтобы делать предложения на основе рыночной конкуренции, пишет noticia.ru.