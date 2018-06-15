Четырехлетняя дочь Ким Кардашьян нарастила волосы

Четырехлетнюю Норт Уэст сфотографировали с матерью по дороге в магазин сладостей Dylan's Candy Bar в Манхэттене. Длинные волосы девочки были выпрямлены и уложены в конский хвост - популярную прическу в стиле актрисы и певицы Арины Гранде. На ребенке были ярко-розовый спортивный костюм, белые кроссовки бренда ее отца Yeezy и разноцветные бусы из конфет.

Норт Уэст - старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста. У нее есть младшие брат Сейнт и сестра Чикаго.