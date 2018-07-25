Чиновница три года спала на рабочем месте

Среда, 25 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Чиновница три года спала на рабочем месте

Сотрудница департамента автотранспорта американского штата Калифорния постоянно спала на рабочем месте.

Об этом сообщает издание The Sacramento Bee.

Очевидцы рассказали следователям, что она каждый день приходила в офис, засыпала и не пробуждалась по меньшей мере три часа. С февраля 2014 года до декабря 2017 года она потратила на отдых около 2,2 тысячи часов рабочего времени.

Женщина объясняла офисный сон болезнью. В 2016 году ее лечащий врач уведомил учреждение, что она не сможет выполнять прежние должностные обязанности. Сотруднице дали другую должность, но она продолжила ходить на работу и спать.

Ее сослуживцы неоднократно жаловались начальству, однако реакции так и не последовало. Женщина продолжает работать в департаменте транспортных средств и по-прежнему спит.

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