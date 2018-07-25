Чиновница три года спала на рабочем месте

Об этом сообщает издание The Sacramento Bee.

Очевидцы рассказали следователям, что она каждый день приходила в офис, засыпала и не пробуждалась по меньшей мере три часа. С февраля 2014 года до декабря 2017 года она потратила на отдых около 2,2 тысячи часов рабочего времени.

Женщина объясняла офисный сон болезнью. В 2016 году ее лечащий врач уведомил учреждение, что она не сможет выполнять прежние должностные обязанности. Сотруднице дали другую должность, но она продолжила ходить на работу и спать.

Ее сослуживцы неоднократно жаловались начальству, однако реакции так и не последовало. Женщина продолжает работать в департаменте транспортных средств и по-прежнему спит.