Численность населения Испании увеличилась за счет иммигрантов

Согласно последним официальным данным, опубликованным Национальным институтом статистики (INE), на конец прошлого года она составляла 46 659 302 человека, из числа которых на долю иммигрантов приходилось 4,57 миллионов.

В 2017 году вид на жительство в Испании получили 532 482 гражданина других государств, что на 28,4% больше по сравнению с предыдущим годом, однако за это время вырос и отток иностранцев, ранее уже обосновавшихся на испанской земле, – на 12,4% больше (в общей сложности 367 878 человек). В целом численность населения страны выросла на 0,28%, и такая тенденция наблюдается второй год подряд после явного провала в период с 2012 по 2015 год, совпавшего с финансово-экономическим кризисом, пишет espanarusa.com.

В то же время число испанцев продолжает уменьшаться под воздействием как минимум двух факторов. Прежде всего, речь идет о демографической ситуации в стране, когда число умерших превышает число новорожденных (76 365), а также о преобладании испанских граждан, выезжающих за рубеж на заработки или по каким-либо иным причинам, над теми, кто возвращается в родные пенаты (9627).