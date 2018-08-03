Число американских туристов в Испании растет

Пятница, 03 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Число американских туристов в Испании растет

20% туристов, побывавших в Испании в период с апреля по июнь 2018 года, прибыли из США, что сделало американцев лидерами по количеству визитов в страну наравне с британцами.

По данным Expedia, число американских туристов в Испании выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также Испания пользуется популярностью среди путешественников из Германии, Франции и Италии.

По данным портала, основные направления, которые выбирают как испанские, так и иностранные туристы, включают Барселону, Мадрид, Майорку, Коста-дель-Соль, Севилью, Тенерифе, Ибицу и Валенсию.

Доля внутреннего туризма во втором квартале текущего года составила 15%. При этом его объем вырос на 45% по сравнению с прошлогодними результатами, пишет noticia.ru.

Также отмечается, что в течение этих трех месяцев самым популярным форматом отдыха в Испании были туристические пакеты. Их предпочитали, в первую очередь, британцы, испанцы и американцы. С приходом лета спрос на турпакеты вырос еще больше, особенно на Майорке, Коста-дель-Соль, Тенерифе, Ибице, Лансароте и Гран-Канарии. Такие направления как Коста-Брава или Аликанте продемонстрировали рост в 60% по сравнению с прошлым годом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: право на пожизненное проживание

      Принятый закон способствует повторному вступлению в брак.

      Подробнее

    • Португалия: фестиваль «Хорошие звуки»

      В середине августа в поселке Сем-Солдуш возле города Томара, проводится фестиваль «Хорошие звуки» (Festival Bons Sons).

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне появится 89 пространств для собак

      Барселона обзаведется новыми пространствами, где владельцы собак смогут выгуливать питомцев без поводка.

      Подробнее

    • Число американских туристов в Испании растет

      20% туристов, побывавших в Испании в период с апреля по июнь 2018 года, прибыли из США, что сделало американцев лидерами по количеству визитов в страну наравне с британцами.

      Подробнее

    • Италия: модели полностью разделись

      Итальянский бренд одежды Benetton вернулся к практике провокационных рекламных съемок, которая принесла ему известность в 1980-1990-е годы.

      Подробнее

    • В Италии растет уровень безработицы и нищеты

      В Италии в июне число безработных составляло 2 миллиона 866 тысяч человек — 10,9% самодеятельного населения страны.

      Подробнее

    • Семилетний мальчик лишился части мозга и выжил

      Семилетний мальчик пережил удаление трети полушария, после чего его мозг успешно адаптировался и заместил функции недостающих частей.

      Подробнее

    • Великой китайской стене нашли новое применение

      Airbnb объявила, что ее клиенты получат возможность провести ночь на одной из башен Великой китайской стены.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda