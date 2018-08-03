Число американских туристов в Испании растет

По данным Expedia, число американских туристов в Испании выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также Испания пользуется популярностью среди путешественников из Германии, Франции и Италии.

По данным портала, основные направления, которые выбирают как испанские, так и иностранные туристы, включают Барселону, Мадрид, Майорку, Коста-дель-Соль, Севилью, Тенерифе, Ибицу и Валенсию.

Доля внутреннего туризма во втором квартале текущего года составила 15%. При этом его объем вырос на 45% по сравнению с прошлогодними результатами, пишет noticia.ru.

Также отмечается, что в течение этих трех месяцев самым популярным форматом отдыха в Испании были туристические пакеты. Их предпочитали, в первую очередь, британцы, испанцы и американцы. С приходом лета спрос на турпакеты вырос еще больше, особенно на Майорке, Коста-дель-Соль, Тенерифе, Ибице, Лансароте и Гран-Канарии. Такие направления как Коста-Брава или Аликанте продемонстрировали рост в 60% по сравнению с прошлым годом.