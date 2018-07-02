Число имеющих работу в Италии достигло исторического максимума

В мае уровень безработицы в Италии снизился на 0,3% и составил 10,7%, сообщает информагентство Ansa со ссылкой на данные национальной статистики в понедельник, 2 июля.

Уровень безработицы снизился до показателей, которых не наблюдалось с августа 2012 года, добавляют статистики. Общее число граждан, не имеющих работы - 2 миллиона 793 тысячи человек, пишет regnum.ru.

Одновременно с этим число занятых в сравнении с апрелем увеличилось на 114 тысяч человек, то есть на 0,5%, а в сравнении с показателями годичной давности - на 457 тысяч, или на 2%.

Особую озабоченность в Италии вызывает уровень молодежной незанятости (граждане в возрасте 15−24 лет, не имеющие ни работы, ни учебы). Этот показатель за месяц сократился на 1% и составил 31,9%.

Общее число имеющих работу составило 23 миллиона 382 тысячи человек, что является историческим рекордом, отмечают статистики. Уровень занятости достиг 58,8% всех граждан (включая детей и пенсионеров) - это самый высокий показатель с 2008 года.