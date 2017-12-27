Число ночевок в отелях выросло в Испании

Такие данные представил отдел туристической гостиничной конъюнктуры Национального статистического института Испании. При этом, статистика также говорит о том, что в Каталонии количество ночевок в отелях сократилось на 6,2%, до 2,19 миллионов.

По стране, в целом, предпоследний месяц текущего года продемонстрировал рост по этому показателю на 3,5% среди жителей Испании, и на 1,3% - среди проживающих за рубежом. В Каталонии в ноябре число ночевок сократилось на 4,1% среди испанцев, и на 7,3% - среди иностранцев, пишет noticia.ru.

За 11 месяцев уходящего года общее количество ночевок в испанских отелях выросло на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.