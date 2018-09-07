Число очень богатых испанцев утроилось за 10 лет

Данные представила Налоговая инспекция на основе деклараций, поданных плательщиками налога на капитал.

В 2016 мультимиллионеров в Испании стало на 5,4% больше чем годом ранее. Число ультрабогатых с состоянием более 30 млн евро росло по мере восстановления экономики. В 2006 году их было 200 человек, в 2011 – 352, в 2012 – 443, в 2013 – 471, в 2014 – 508, в 2015 – 549.

Статистика говорит о том, что в 2015 году почти 198 тысяч человек заплатили налог на капитал. Среди них большинство (68,5%) располагает средствами в размере от 300 тысяч до 1,5 млн евро. Налогоплательщиков с капиталом от 1,5 до 6 млн евро в 2016 году насчитывалось более 51 тысячи. Сумму от 6 до 30 млн евро задекларировали немногим более 6 тысяч жителей Испании, пишет noticia.ru.

Больше всего богатых людей проживает в Каталонии – более 74 тысяч человек. Средний задекларированный ими капитал составляет 2,5 млн евро. В Мадриде плательщиков налога на капитал гораздо меньше – 17,5 тысяч, хотя среднее состояние намного выше – 9,2 млн евро. В Валенсии их число составляет 22,1 тысяч человек, а среднее состояние – 2,8 млн евро, в Андалусии – 18,2 тысячи человек со средним показателем в 2,48 млн евро. Меньше всего богатых людей оказалось в Эстремадуре. Лишь 1188 человек подали соответствующие декларации, а средний капитал составил 1,9 млн евро.