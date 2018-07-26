Число погибших в теракте в Сирии превысило 200 человек

Четверг, 26 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Число погибших в теракте в Сирии превысило 200 человек

В результате серии терактов в городе Эс-Сувейда на юге Сирии погибли по меньшей мере 215 человек.

Директор городской больницы Фанди Джамуль рассказал РИА Новости, что еще 153 мирных жителя ранены. Главврач при этом отметил, что в теракте пострадало больше людей, однако граждане с легкими ранениями получили необходимую помощь и были выписаны из-за большой нагрузки на больницу.

Ранее сообщалось, что утром 25 июля террорист-смертник взорвал бомбу на городском рынке. Позже выяснилось, что боевиков было несколько: еще одного поймал местный житель, но смертник подорвал себя. Два боевика были уничтожены прежде, чем успели активировать взрывное устройство.

Жители деревни Дума, расположенной неподалеку от города, ликвидировали четверых террористов, пытавшихся напасть на населенный пункт.

Гражданская война в Сирии ведется с весны 2011 года. В противостоянии участвуют правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

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