Число предпринимателей в Испании сокращается

По данным Ассоциации индивидуальных предпринимателей, за первый месяц текущего года было зарегистрировано 70 тысяч новых ИП, на 19 тысяч больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В профсоюзах отмечают, что сокращение числа предпринимателей произошло, несмотря на расширение действия единого тарифа, который был призван упростить ведение бизнеса.

Почти 4700 закрывшихся ИП работали в сфере торговли, 2800 - в сфере гостиничного бизнеса, более 1800 - в строительстве, пишет noticia.ru.

Число индивидуальных предпринимателей сократилось во всех автономных областях Испании, за исключением Канарских островов. Наибольшее сокращение наблюдается в Каталонии (2368), Андалусии (1155), Галисии (1027) и Кастилии и Леоне (1000).