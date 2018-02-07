Число предпринимателей в Испании сокращается
С начала 2018 года в Испании число индивидуальных предпринимателей сократилось на 10 785 человек.
По данным Ассоциации индивидуальных предпринимателей, за первый месяц текущего года было зарегистрировано 70 тысяч новых ИП, на 19 тысяч больше, чем за аналогичный период 2017 года.
В профсоюзах отмечают, что сокращение числа предпринимателей произошло, несмотря на расширение действия единого тарифа, который был призван упростить ведение бизнеса.
Почти 4700 закрывшихся ИП работали в сфере торговли, 2800 - в сфере гостиничного бизнеса, более 1800 - в строительстве, пишет noticia.ru.
Число индивидуальных предпринимателей сократилось во всех автономных областях Испании, за исключением Канарских островов. Наибольшее сокращение наблюдается в Каталонии (2368), Андалусии (1155), Галисии (1027) и Кастилии и Леоне (1000).