Число работающих иммигрантов в Испании достигло максимума

Четверг, 25 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Число работающих иммигрантов в Испании достигло максимума

Число официально работающих иммигрантов в Испании достигло максимума за последние восемь лет.

Согласно официальным данным Министерства труда, в 2017 году число иммигрантов, находящихся в Испании на законных основаниях и зарегистрированных в системе социального обеспечения, увеличилось на 7,3% и достигло 1 837 900 человек. Этот показатель является самым высоким, начиная с 2009 года, когда в стране уже вовсю бушевал финансово-экономический кризис. Число иностранцев, работающих в Испании по контракту или являющихся индивидуальными предпринимателями, растет уже четвертый год подряд, что можно считать одним из признаков возрождения испанской экономики.

Свыше миллиона иммигрантов (1 072 554) являются гражданами стран, не входящих в ЕС, среди которых наибольшее представительство имеют Марокко (почти 234 тысячи), Китай (101 535), Эквадор (свыше 69 тысяч) и Колумбия (55 383). В первую десятку самых многочисленных диаспор также входят Боливия (48 955), Украина (43 276), Парагвай (34 484), Пакистан (33 343), Перу (31 474) и Аргентина (29 773). Среди граждан государств, являющихся членами Евросоюза, больше всего трудоустроено румын (324 271), итальянцев (97 011) и британцев (62 321). В качестве места заработка наибольшей популярностью Испания также пользуется у португальцев, болгар, французов и немцев, пишет espanarusa.com.

Среди всех испанских автономий больше всего работающих иностранцев зарегистрировано в Каталонии и Мадриде - 434 и 380 тысяч соответственно. За этими регионами, на долю которых приходится в общей сложности 44,3% от общего числа официально работающих иммигрантов, следуют Андалусия, Валенсийское сообщество и Канарские острова. Меньше всего их привлекают Астурия, Кантабрия, Эстремадура, а также оба африканских анклава - Сеута и Мелилья.

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