Число удаленных сотрудников достигло в Испании рекордного уровня

Среда, 29 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Число удаленных сотрудников достигло в Испании рекордного уровня

Число жителей Испании, работающих удаленно, во втором квартале 2018 года достигло 1,43 млн человек, что является рекордным показателем.

По данным аутсорсинговой компании Adecco, тенденция к росту наблюдается с 2016 года после двухлетнего спада. В прошлом году рост усилился и к середине текущего года показатели достигли своего пика, пишет noticia.ru.

С 2005 года, когда в Испании насчитывалось 808 тысяч человек, которые временно или постоянно работали из дома, эта цифра выросла в 1,8 раз, и в настоящее время каждый 14-й житель страны работает удаленно. На данный момент число таких сотрудников эквивалентно 7,4% работающего населения Испании, что на 5 процентных пунктов больше чем в 2017 году.

При этом, как отмечает Adecco, тенденция продолжает расти. Из 950 тысяч рабочих мест, созданных в последние два года, 25% приходятся именно на удаленный тип занятости.

Больше всего удаленных сотрудников в Мадридском сообществе – 9,7%. За столичным регионом следуют Андалусия (8,4%) и Валенсийское сообщество (8,1%). В этих трех автономных областях сконцентрировано 8% таких работников.

Самые низкие показатели удаленной занятости – на Балеарских островах (5,1%), в Каталонии (5,3%) и Наварре (5,8%).

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