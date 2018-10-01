Число жертв цунами в Индонезии превысило тысячу

Президент страны Джоко Видодо заявил, что в воскресенье, 30 сентября, было известно о более чем 1,2 тысячи жертв. Их число продолжает расти, так как спасатели все еще находят тела погибших в ходе спасательной операции. В то же время Associated Press передает со ссылкой на данные индонезийского управления по ликвидации стихийных бедствий о 844 погибших.

Как пишет The Straits Times, без крова остались 16,7 тысячи человек. Около 2,4 миллиона проживающих в районе стихийного бедствия нуждаются в гуманитарной помощи.

Кадры, на которых запечатлена трехметровая волна, вызванная землетрясением магнитудой 7,7, очевидцы публиковали в соцсетях.

Как отмечается, спасатели не смогли добраться до места катастрофы сразу, так как взлетные полосы на аэродромах и дороги были разрушены подземными толчками. В настоящее время спасательные команды продолжают извлекать людей из-под завалов. Операция осложняется повторными толчками, из-за которых здания могут рухнуть в любой момент.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии в пятницу, 28 сентября. В результате были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры.