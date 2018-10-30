Число жертв непогоды в Италии возросло до девяти

В Италии в результате сильного урагана погибли по меньшей мере девять человек, сообщает 30 октября Messaggero.

По данным издания, основной причиной гибели людей стало падение деревьев из-за сильного ветра. Наиболее сложная ситуация в северном регионе страны Венето, где порывы ветра достигали 130 км/ч, пишет regnum.ru.

В итальянских регионах Абруццо, Лигурия, Ломбардия, Венето, Фриули-Венеция-Джулия и Трентино Альто Адидже (Южный Тироль) ранее был объявлен «красный» уровень опасности из-за штормов и гроз.

При этом штормовые ветры привели к резкому подъему уровня воды в Венеции — территория города затоплена на 75%. Уровень воды поднялся на 156 см над уровнем моря, доступ к центральной площади Святого Марка перекрыт полицией. Ранее сообщалось, что наводнение стало самым сильным с 2012 года.