Число жертв непогоды в Италии возросло до девяти

Вторник, 30 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Число жертв непогоды в Италии возросло до девяти

Основной причиной гибели людей стало падение деревьев из-за сильного ветра.

В Италии в результате сильного урагана погибли по меньшей мере девять человек, сообщает 30 октября Messaggero.

По данным издания, основной причиной гибели людей стало падение деревьев из-за сильного ветра. Наиболее сложная ситуация в северном регионе страны Венето, где порывы ветра достигали 130 км/ч, пишет regnum.ru.

В итальянских регионах Абруццо, Лигурия, Ломбардия, Венето, Фриули-Венеция-Джулия и Трентино Альто Адидже (Южный Тироль) ранее был объявлен «красный» уровень опасности из-за штормов и гроз.

При этом штормовые ветры привели к резкому подъему уровня воды в Венеции — территория города затоплена на 75%. Уровень воды поднялся на 156 см над уровнем моря, доступ к центральной площади Святого Марка перекрыт полицией. Ранее сообщалось, что наводнение стало самым сильным с 2012 года.

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