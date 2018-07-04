Член группы The Black Keys умер в 41 год

Причина смерти пока не раскрывается. За месяц до смерти Свифт был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии, передает BBC News.

Вокалист The Black Keys Дэн Ауэрбах почтил память Свифта в Instagram.

«Сегодня мир потерял одно из самых талантливых среди известных мне музыкантов. Теперь он со своими матерью и сестрой. Я буду скучать, друг», - написал Ауэрбах.

Ричард Свфит выступал на гастролях дуэта The Black Keys с 2014 года в качестве бас-гитариста и бэк-вокалиста. В The Shins он играл на клавишных с 2011 года.