Член группы The Black Keys умер в 41 год

Среда, 04 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Член группы The Black Keys умер в 41 год

Участник инди-рок-группы The Shins и гастрольный басист коллектива The Black Keys Ричард Свифт скончался в возрасте 41 года.

Причина смерти пока не раскрывается. За месяц до смерти Свифт был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии, передает BBC News.

Вокалист The Black Keys Дэн Ауэрбах почтил память Свифта в Instagram.

«Сегодня мир потерял одно из самых талантливых среди известных мне музыкантов. Теперь он со своими матерью и сестрой. Я буду скучать, друг», - написал Ауэрбах.

Ричард Свфит выступал на гастролях дуэта The Black Keys с 2014 года в качестве бас-гитариста и бэк-вокалиста. В The Shins он играл на клавишных с 2011 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: налоговая инспекция возвращает штрафы

      О решении сообщило министерство финансов.

      Подробнее

    • Португалия: EDP Cool Jazz

      Теплые летние вечера, восхитительные парки и превосходная музыка... Отличное сочетание, не правда ли?

      Подробнее

    • В Испании раскрыли сеть арендодателей-мошенников

      В Испании раскрыли сеть арендодателей-мошенников, которая наживалась на туристах.

      Подробнее

    • Испания: аэропорт Барселоны готовится к забастовкам

      В аэропорту Барселоны принимают меры в связи с вероятными забастовками пилотов и диспетчеров.

      Подробнее

    • Италия: Сальвини искупался в бассейне, конфискованном у мафии

      Вице-премьер Италии уверяет, что испытал «двойное удовольствие».

      Подробнее

    • Италия: скульптор из Армении победил во Флоренции

      Скульптуры Микаэла Оганджаняна уже украшают Риджентс-Парк в Лондоне и стоят у Музея изящных искусств в Париже.

      Подробнее

    • Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира

      Сборная Англии обыграла команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира.

      Подробнее

    • Член группы The Black Keys умер в 41 год

      Участник инди-рок-группы The Shins и гастрольный басист коллектива The Black Keys Ричард Свифт скончался в возрасте 41 года.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda