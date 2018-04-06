Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду

Пятница, 06 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду

Диетологи составили список запрещенных продуктов питания для членов британской королевской семьи во время заграничных поездок, чтобы уберечь их от отравления.

В первую и основную группу запретной еды вошли все виды моллюсков, употребление которых в сыром виде, по мнению экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний, наиболее опасно из-за содержания вредоносного вибриона, обитающего в прибрежных водах.

Следующим продуктом в черном списке стало сырое мясо и стейки слабой прожарки, где также сохраняются противопоказанные человеку микроорганизмы.

Кроме того, королевскому семейству запретили пить водопроводную воду, даже если это разрешено в стране пребывания.

В июле 2017 года британских туристов заподозрили в подаче сотни ложных заявлений о пищевых отравлениях, от которых они якобы пострадали на испанском острове Майорка. Отдыхающие хотели получить денежную компенсацию от гостиниц. Испанская полиция также выяснила, что некие британские подданные связываются на Майорке с отдыхающими там соотечественниками и предлагают им подавать подобные заявления об отравлении.

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