ЧМ-2030 может пройти в Португалии

Председатель правительства Испании Педро Санчес предложил Марокко и Португалии подать заявку на совместное проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

По информации издания El Pais, данная формула проведения турнира в понедельник была предложена в Рабате премьер-министру Марокко Саадедину Аль-Отмани и королю Мохаммеду VI. Марокканские власти приветствовали данную инициативу, пишет news.sportbox.ru.

Отметим, что Марокко ранее участвовало в борьбе за право провести ЧМ-2026, но этот турнир достался совместной заявке США, Мексики и Канады.

Ранее о планах побороться за ЧМ-2030 объявили Уругвай, Аргентина и Парагвай, которые хотят приурочить турнир к празднованию 100-летия первого в истории ЧМ-1930 в Уругвае. Также были варианты совместной заявки Марокко, Алжира и Туниса, а также Греции, Болгарии, Сербии и Румынии.