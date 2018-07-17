Что обсуждали президенты Италии и Грузии в Тбилиси

Президент Италии Серджо Маттарелла начал свой визит в Грузию со встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и слов соболезнования грузинскому народу, говорится в сообщении на сайте администрации главы грузинского государства.

Из-за взрыва на рассвете в понедельник на шахте в городе Ткибули в регионе Имерети, где погибли четверо шахтеров и получили ожоги еще шесть человек, встреча президента Италии прошла без торжественной части, пишет sputnik-georgia.ru.

Маттарелла начал свое выступление на брифинге со слов соболезнования.

"Хочу выразить соболезнования всему народу Грузии из-за гибели шахтеров. Сегодня очень печальный день для Грузии", - сказал Маттарелла.

Выразил свои соболезнования и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

"Хочу выразить соболезнования семьям погибших и пожелать скорейшего выздоровления и облегчения боли пострадавшим", - сказал Маргвелашвили.