Что обсуждали президенты Италии и Грузии в Тбилиси

Вторник, 17 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Что обсуждали президенты Италии и Грузии в Тбилиси

Между Грузией и Италией оформлено 18 соглашений, которые определяют сотрудничество практически во всех сферах - от обороны до культуры.

Президент Италии Серджо Маттарелла начал свой визит в Грузию со встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и слов соболезнования грузинскому народу, говорится в сообщении на сайте администрации главы грузинского государства.

Из-за взрыва на рассвете в понедельник на шахте в городе Ткибули в регионе Имерети, где погибли четверо шахтеров и получили ожоги еще шесть человек, встреча президента Италии прошла без торжественной части, пишет sputnik-georgia.ru.

Маттарелла начал свое выступление на брифинге со слов соболезнования.
"Хочу выразить соболезнования всему народу Грузии из-за гибели шахтеров. Сегодня очень печальный день для Грузии", - сказал Маттарелла.

Выразил свои соболезнования и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
"Хочу выразить соболезнования семьям погибших и пожелать скорейшего выздоровления и облегчения боли пострадавшим", - сказал Маргвелашвили.

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