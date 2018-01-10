CNN включил два испанских пляжа в список лучших пляжей мира

В рамках специального проекта была создана карта с пляжами по всему миру, которые можно посетить в разные сезоны. Всего было отобрано 52 пляжа - по одному на каждую неделю года, пишет noticia.ru.

В список CNN попали два испанских пляжа - Сант-Себастиа в Барселоне и Папагайо на острове Лансароте.

На каталонский пляж CNN рекомендует отправиться в мае. Создатели карты отметили золотистый песок, возможности для активного отдыха, включая водные виды спорта, разнообразие и качество инфраструктуры, а также близость Сант-Себастиа к историческому центру Барселоны.

Пляж Папагайо, расположенный в природном парке Лос-Ахачес на юге Лансароте, предлагается посетить в ноябре, чтобы насладиться идеальным климатом Канарских островов в это время года. CNN здесь выделяет не только белоснежный песок и живописные бухты, но и возможность побывать в подводном Атлантическом музее, который является в своем роде в Европе.