CNR Италии: десятки тысяч мостов в стране под угрозой обрушения

Институт строительных технологий Научно-исследовательского совета Италии отмечает, что в последние годы с тревожной регулярностью отмечалось разрушение итальянской дорожной инфраструктуры, причем общим в этой ситуации был ее возраст. Так, множество мостов в Италии было построено более 50 лет назад — это время соответствует среднему сроку службы работ, которые были выполнены с использованием технологий, доступных сразу после Второй мировой войны, пишет napoli1.com.

Десятки тысяч мостов превысили срок своей службы, пишет CNR. Чтобы избежать таких трагедий, какая случилось в Генуе во вторник, CNR предлагает своего рода «план Маршалла» для итальянской дорожной инфраструктуры по замене большинства старых итальянских мостов новыми со сроком службы в 100 лет.

CNR отмечает, что это не первый случай. Так, в июле 2014 рухнул виадук на трассе между Раванузой и Ликатой (административный центр Агридженто). В октябре 2016 года рухнула эстакада в Анноне (провинция Лекко). В апреле 2017 года рухнул пролет моста на трассе Тангенциале.

Предполагается, что мост в Генуе снесут полностью.