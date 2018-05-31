Coca-Cola очистит морские заповедники Испании

В рамках кампании «Циркулярные моря» производитель напитков пообещал очистить 100% морских заповедников в Испании и еще один на Азорских островах (Португалия), а также более 270 км побережья.

В Coca-Cola отмечают, что приоритетом для компании является работа в заповедниках, на пляжах и на морском дне, а также образовательные мероприятия в области экологии и исследования, связанные с циркулярной экономикой.

Проект осуществляется в сотрудничестве более чем со 100 различными организациями. В нем будут задействованы рыбацкие суда и спортивные клубы. В общей сложности планируется собрать около 250 тонн отходов, из которых около 25 тонн должны прийтись на пластик ПЭТ, который Coca-Cola отправит на переработку.

Проект стартует 15 июля и может продлиться до 8 лет. Компания собирается вложить в него около 800 тысяч евро, передает noticia.ru.

Кампания проводится в рамках стратегии Coca-Cola по повышению устойчивости, которая предполагает использование 100% перерабатываемых материалов.