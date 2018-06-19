Coca Cola в Италии: бесплатные напитки на набережной Караччоло

Прилавки с прохладительным напитком знаменитого американского бренда, который завоевал мир, установлены как вдоль набережной, так и во многих местах столицы, где любят прогуливаться жители и гости. Каждый проходящий может угоститься бесплатно баночкой или бутылочкой газированного нектара.

До 22 июня продлится акция, цель которой пригласить всех потребителей вновь открыть для себя удовольствие от семейных и дружеских обедов с искрящейся Колой, пишет napoli1.com.

Компания-производитель тем самым хочет подчеркнуть, что Кока-Кола - это «вкус, который объединяет». В социальных сетях распространяется хэштег #degustibus, с тем чтобы побудить пользователей включить напиток в свое ежедневное меню за обеденным столом.