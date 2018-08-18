Crocs перестанут выпускать кроксы

Суббота, 18 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Crocs перестанут выпускать кроксы

Американский производитель резиновой обуви Crocs объявил о закрытии собственных заводов и об отставке главного финансового директора.

По информации компании, Crocs планирует отдать производство на аутсорсинг и сконцентрироваться на онлайн-продажах и разработке нового дизайна.

«Crocs продолжит развиваться, проектировать и выпускать самые удобные туфли на земле. Мы передаем производство третьим лицам, чтобы оптимизировать бизнес и удовлетворить растущий спрос», — объяснили представители бренда.

В июле специалисты поисковой платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, перечислили самые востребованные во втором квартале 2018 года вещи. Туфли на платформе фирмы Crocs, выпущенные в коллаборации с Balenciaga, оказалась в первой десятке любимых покупателями продуктов.

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