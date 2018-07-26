Цукерберг обеднел на 17 миллиардов долларов за два часа

Потери компании составляют около 130 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, это самое резкое падение акций в истории социальной сети, и оно может стоить Цукербергу третьего места в списке богатейших людей планеты.

В отчете говорится, что квартальная выручка Facebook составила около 13 миллиардов долларов, что оказалось ниже запланированных показателей. Число пользователей, которые заходят в соцсеть каждый день, увеличилось до 1,47 миллиарда человек вместо ожидаемых 1,49 миллиарда. Обвал акций на 24 процента также спровоцировали негативные показатели по темпам роста прибыли.

Марк Цукерберг достиг третьего места в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg в начале июля. Его состояние оценивалось в 81,6 миллиарда долларов. К 25 июля в обновленной версии рейтинга говорилось уже о 86,6 миллиардах долларов.