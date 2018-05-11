Цвет австралийской пасты покорил гурманов
Владельцы ресторана в Австралии удивили посетителей новым необычным блюдом - бирюзовыми тальятелле.
Голубую пасту придумали основатели сиднейского ресторана Bar + Vinny’s Spaghetti + Spritz Марк Филиппелли и Винс Пизинги. Модный деликатес назвали Blue Spirulina Tagliatelle и приправили соусом из крабового мяса, хлебными крошками и рыбой.
Бирюзовый цвет тальятелле приобрели благодаря имеющим полезные свойства водорослям спирулина, которые часто используют в качестве пищевой добавки. Шеф-повар Эдриан Янкулоски уже применял этот ингредиент ранее для окрашивания латте в синий цвет.
Посетители заведения положительно оценили вкус и внешний вид блюда в социальных сетях.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!