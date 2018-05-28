Цыганская свадьба оставила испанский ресторан без выручки

Понедельник, 28 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Цыганская свадьба оставила испанский ресторан без выручки

Молодожены с размахом отметили свадьбу в одном из ресторанов в испанском муниципалитете Виверо (провинция Луго, автономное сообщество Галисия).

Они пригласили 200 человек, однако когда хозяева заведения предъявили счет, выяснилось, что платить некому.

Сумма долга составила более восьми тысяч евро, передает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.

Широко отметить свадьбу в ресторане решили румынские цыгане, они внесли залог (1,5 тысячи евро), предоставили документы, подписали контракт и дали телефоны для связи, пишет noticia.ru.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: ведущая газета меняет периодичность

      Информацию распространила компания Meios & Publicidade.

      Подробнее

    • Португалия: уходу Роналду из «Реала» нашлось объяснение

      Нападающий «Реала» Криштиану Роналду намекнул на уход из клуба из-за недовольства условиями нового контракта.

      Подробнее

    • Цыганская свадьба оставила испанский ресторан без выручки

      Молодожены с размахом отметили свадьбу в одном из ресторанов в испанском муниципалитете Виверо (провинция Луго, автономное сообщество Галисия).

      Подробнее

    • Испания: «Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

      «Реал» в финале Лиги чемпионов в Киеве победил «Ливерпуль» (3:1).

      Подробнее

    • Италия: футбольный «Наполи» возглавил Карло Анчелотти

      Неаполитанский клуб на своем сайте объявил о том, что на пост главного тренера команды назначен известный итальянский специалист Карло Анчелотти.

      Подробнее

    • Итальянский футболист застрелил свою девушку

      Трагедией закончилась история отношений футболиста клуба «Туттокуойо» из итальянской Серии D Федерико Дзини и его бывшей девушки Элизы Амато.

      Подробнее

    • В Австрии придумали новый способ борьбы с нелегалами

      Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в Европейский союз необходимо пресечь работу контрабандных перевозчиков еще в Африке.

      Подробнее

    • Неделя моды в Монте-Карло: и снова русские имена

      Княжество Монако уже в течение многих лет является меккой для почитателей моды со всего мира.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе