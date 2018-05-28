Цыганская свадьба оставила испанский ресторан без выручки

Они пригласили 200 человек, однако когда хозяева заведения предъявили счет, выяснилось, что платить некому.

Сумма долга составила более восьми тысяч евро, передает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.

Широко отметить свадьбу в ресторане решили румынские цыгане, они внесли залог (1,5 тысячи евро), предоставили документы, подписали контракт и дали телефоны для связи, пишет noticia.ru.