Дани Алвес планирует приобрести португальский клуб
Защитник французского «ПСЖ» Дани Алвес хочет купить один из клубов второй португальской лиги.
Компаньоном Алвеса станет его соотечественник Фред, выступающий сейчас за «Крузейро».
Главными кандидатами на приобретение бразильскими «сборниками» называются «Лейшойнш» и «Фамаликан». Обе команды выступают в Сегунде, занимая места в середине турнирной таблицы, пишет championat.com.
В планах Дани Алвеса и Фреда сделать команду, в которой игроки смогут адаптироваться к европейскому футболу перед переходом в более крупные клубы.