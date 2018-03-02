Дани Алвес планирует приобрести португальский клуб

Компаньоном Алвеса станет его соотечественник Фред, выступающий сейчас за «Крузейро».

Главными кандидатами на приобретение бразильскими «сборниками» называются «Лейшойнш» и «Фамаликан». Обе команды выступают в Сегунде, занимая места в середине турнирной таблицы, пишет championat.com.

В планах Дани Алвеса и Фреда сделать команду, в которой игроки смогут адаптироваться к европейскому футболу перед переходом в более крупные клубы.