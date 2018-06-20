Датчанин создал танцевальное видео из кадров 300 фильмов

Среда, 20 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Датчанин создал танцевальное видео из кадров 300 фильмов

Это похоже на мегавечеринку.

Датчанин создал танцевальное видео из кадров 300 фильмов

Это похоже на мегавечеринку.

Видеомонтажер Каспер Лангбак представил семиминутный ролик, в котором собраны танцевальные сцены из 300 фильмов и мультфильмов.

Под музыку Wham!, Joywave и Nena в видео танцуют абсолютно все, начиная от Джона Траволты с Умой Турман, заканчивая миньонами и Белоснежкой.

Все кадры так удачно подобраны и склеены, что создается впечатление вполне целостной и безумной мегавечеринки.

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