Датчанин создал танцевальное видео из кадров 300 фильмов

Это похоже на мегавечеринку.

Видеомонтажер Каспер Лангбак представил семиминутный ролик, в котором собраны танцевальные сцены из 300 фильмов и мультфильмов.

Под музыку Wham!, Joywave и Nena в видео танцуют абсолютно все, начиная от Джона Траволты с Умой Турман, заканчивая миньонами и Белоснежкой.

Все кадры так удачно подобраны и склеены, что создается впечатление вполне целостной и безумной мегавечеринки.