Датчанин создал танцевальное видео из кадров 300 фильмов
Это похоже на мегавечеринку.
Датчанин создал танцевальное видео из кадров 300 фильмов
Это похоже на мегавечеринку.
Видеомонтажер Каспер Лангбак представил семиминутный ролик, в котором собраны танцевальные сцены из 300 фильмов и мультфильмов.
Под музыку Wham!, Joywave и Nena в видео танцуют абсолютно все, начиная от Джона Траволты с Умой Турман, заканчивая миньонами и Белоснежкой.
Все кадры так удачно подобраны и склеены, что создается впечатление вполне целостной и безумной мегавечеринки.
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