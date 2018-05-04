Дефицит бюджета в Испании составит 2,6%

Пятница, 04 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Дефицит бюджета в Испании составит 2,6%

По оценкам Европейской Комиссии, этот год завершится для Испании дефицитом бюджета на уровне 2,6% ВВП, что на четыре пункта больше запланированного уровня в 2,2%.

В Брюсселе 2 мая представили прогнозы по всем странам еврозоны. Отчет Еврокомиссии был составлен по состоянию на 23 апреля и не учитывает запланированные испанским правительством повышения пенсий, но включает снижение подоходного налога для физических лиц, повышение некоторых пособий и «временное повышение» государственных инвестиций.

В то же время, в Брюсселе предсказывают сокращение дефицита бюджета до 1,9% ВВП в 2019 году, пишет noticia.ru.

Прогноз Еврокомиссии по росту испанской экономики улучшился до 2,9%, что на три пункта выше по сравнению с предыдущими прогнозными показателями. В документе отмечается, что экономические последствия каталонского кризиса были взяты под контроль, и ожидается, что на протяжении ближайших нескольких кварталов рост испанской экономики продолжится стабильными темпами.

Документ также содержит прогноз по уровню безработицы в Испании, который, по оценкам Еврокомисии, сократится в 2018 году до 15,3%, а еще через год - до 14%.

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