Действующие чемпионы мира потерпели поражение от сборной Мексики

Понедельник, 18 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Действующие чемпионы мира потерпели поражение от сборной Мексики

Сборная Германии проиграла команде Мексики в матче первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча состоялась в воскресенье, 17 июня, на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0 в пользу Мексики. Единственный мяч на 35-й минуте встречи забил полузащитник мексиканцев Ирвинг Лосано.

После первого матча у Мексики в активе три очка, у Германии - ноль. Еще две команды группы F, Швеция и Южная Корея, встретятся 18 июня в Нижнем Новгороде.

Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля. Мундиаль принимают 12 стадионов в 11 городах страны.

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