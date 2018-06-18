Действующие чемпионы мира потерпели поражение от сборной Мексики
Сборная Германии проиграла команде Мексики в матче первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.
Встреча состоялась в воскресенье, 17 июня, на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0 в пользу Мексики. Единственный мяч на 35-й минуте встречи забил полузащитник мексиканцев Ирвинг Лосано.
После первого матча у Мексики в активе три очка, у Германии - ноль. Еще две команды группы F, Швеция и Южная Корея, встретятся 18 июня в Нижнем Новгороде.
Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля. Мундиаль принимают 12 стадионов в 11 городах страны.
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