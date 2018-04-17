Делегация из Италии прибыла в Адыгею

Как ожидается, в состав делегации войдут около 50 бизнесменов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что республика в течение долгого времени успешно взаимодействует с Италией, в том числе реализует несколько проектов в сельском хозяйстве, пишет russian.rt.com.

На встрече Кумпилова с почетным консулом Италии в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе Пьером Паоло Лодиджиани стороны обсудили конкретные сферы сотрудничества, которые будут проинвестированы Римом. Среди них - агропромышленный комплекс, проекты в области туризма и здравоохранения, а также в санитарно-курортной сфере.