Делегация из Италии прибыла в Адыгею
Делегация из Италии во главе с послом Паскуале Терраччиано сегодня прибыла в Адыгею.
Как ожидается, в состав делегации войдут около 50 бизнесменов.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что республика в течение долгого времени успешно взаимодействует с Италией, в том числе реализует несколько проектов в сельском хозяйстве, пишет russian.rt.com.
На встрече Кумпилова с почетным консулом Италии в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе Пьером Паоло Лодиджиани стороны обсудили конкретные сферы сотрудничества, которые будут проинвестированы Римом. Среди них - агропромышленный комплекс, проекты в области туризма и здравоохранения, а также в санитарно-курортной сфере.
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